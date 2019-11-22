Российские телеканалы подготовили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сюжете, который транслировался на Первом канале российского телевидения, подчеркивалась обширная программа визита Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева передала приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Было отмечено, что Первый вице-президент примет участие в Х Российско-азербайджанском межрегиональном форуме и открытии павильона Азербайджана на выставке достижений народного хозяйства.

В репортаже телеканала "Россия-24" говорилось, что на встрече Дмитрия Медведева с Мехрибан Алиевой обсуждалось расширение торговых и других отношений между двумя странами.

В репортаже телеканала "Россия-1" была представлена подробная информация о встрече.

Также в репортаже говорилось, что во время официального визита Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с Центром гимнастики при Олимпийском комплексе "Лужники". Было отмечено, что уже 17 лет Первый вице-президент Мехрибан Алиева является президентом Федерации гимнастики Азербайджана.