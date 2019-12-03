Армянская оккупация территорий Азербайджана принесла немало бед и по сей день остается фактором, порождающим серьезные проблемы в масштабе региона.

Хорошо известно, какой урон экологии региона наносит добывающая промышленность Армении. Остановить эти процессы или же как-то бороться с ними проблематично по причине все той же оккупации.

Несмотря на то, что крупная индустрия в Армении практически отсутствует, имеющиеся производства и, особенно, горнорудная промышленность создают угрозу трансграничным рекам, точнее странам, в которые они втекают. Более того, загрязняя текущие в Иран и Азербайджан реки, Армения наносит ущерб экологии Каспийского бассейна в целом.

Минэкологии Азербайджана уже высказалось по теме устами заведующего отделом министерства экологи и природных ресурсов Муталлима Абдулгасанова, отметив, что захватническая политика, проводимая Арменией, наносит серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию Азербайджана и экологической ситуации во всем регионе, приводит к последствиям, способствующим деградации окружающей среды. Отмечено, что сточные воды промышленных предприятий больших городов Армении, не проходя очистку, сбрасываются в реки, в результате водные бассейны загрязняются. В ходе проверок наблюдается в 10 раз превышающие норму загрязнение трансграничных рек медью, молибденом, цинком, фенолом, свинцом и другими веществами. Продолжение в будущем проектов в сфере промышленности этой страны еще больше будет загрязнять реки Азербайджана и Ирана и стане серьезной угрозой окружающей среде всего региона, заявили в ведомстве.

отметим, что Азербайджан давно и последовательно указывает мировому сообществу, международным организациям на наличие серьезных экологических проблем, создаваемых Арменией. К сожалению, должной реакции на эту озабоченность не следует. Однако сегодня ситуация осложнилась настолько, что об этом заговорили и в Иране.

19-21 ноября на заседании совместной рабочей группы Армения-Иран в Тебризе обсуждался вопрос загрязнения армянской стороной пограничной реки Араз (Аракс). Глава Управления окружающей среды провинции Восточный Азербайджан Хамид Гасеми заявил, что сбрасывание добывающими компаниями Армении вредных веществ в этот водоем является нарушением международных конвенций, и МИД ИРИ должен заняться этим вопросом.

Согласно исследованиям организации Фронт окружающей среды Армении, возобновление добычи на золоторудном месторождении Амулсар приведет к сбросу вредных веществ в реки Арпачай и Базарчай (арм. Воротан). Арпа течет на территорию Нахчывана, а Базарчай втекает в Араз на оккупированных Арменией территориях Азербайджана и наносит вред не только нашей стране, но также бьет по экологии приграничных регионов Ирана. Отметим, что Базарчай начинается в горах Армении, течет по территории оккупированных Кяльбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов, после чего впадает в реку Араз. Как известно, на территории Кяльбаджара и Зангилана расположены богатые золотоносные месторождения, незаконной разработкой которых занимаются в настоящее время армянские оккупанты.

Что касается Амулсарского рудника в армянском Джемруке, находящегося под управлением британо-американской "Lidian Армения", то он в настоящее время не действует, так как более года заблокирован местным населением и экологами. Но работы там могут возобновиться в любой момент, так как Армения имеет определенные международные обязательства перед иностранными инвесторами, и их невыполнение грозит ей арбитражем и крупными штрафами. Обязательства, как свидетельствуют армянские эксперты, были взяты с нарушениями и без возложения на компанию встречных обязательств по соблюдению экологических стандартов.

Другим источником угрозы является Каджаранский медный рудник, эксплуатирующийся в настоящее время компанией ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат". В октябре этого года на трубопроводе, по которому вредные отходы отводятся в хвостохранилище, произошла утечка, которая привела к серьезному загрязнению реки Охчучай (арм. Вохчи). Эта река еще в отчете Центра мониторинга окружающей среды и информации Армении была признана самой загрязненной в стране. "Благодаря" Каджаранскому руднику в водах Охчучая выявлена недопустимая концентрация железа, свинца, марганца, цинка и прочих металлов. В результате река была отнесена к 5-й, то есть самой высокой категории загрязненности, и ее воды было запрещено использовать для ирригации и тем более для употребления человеком.

Как можно увидеть на нижеприведенной карте, реки Арпа, Воротан и Охчучай, впадая в Араз, создают серьезную проблему экологическому благополучию не только Азербайджана и Ирана, но и всего Каспийского бассейна.

Проблема, связанная с загрязнением Арменией трансграничных рек, существует все годы армянской оккупации. Когда целенаправленно, когда по халатности, реки загрязняются и приносят в Азербайджан подчас откровенно непригодную для употребления воду. Есть и третья причина - отсутствие современных очистных сооружений в связи с отсутствием у нищей Армении средств на их закупку. Тем, что имеются, по 30-40 лет, они давно отжили свой срок.

Возьмем, например, реку Раздан. Это самый большой приток Араза, протекающий через Ереван. Наибольший объем выбросов коммунально-бытовых сточных вод без какой-либо серьезной очистки приходится именно на Ереван. Сточные воды сбрасываются в Раздан, которая через небольшой территориальный промежуток впадает в Араз, затем - в Куру и, в конечном итоге, вся эта грязь оседает в Каспийском море.

Но трансграничные реки загрязняются не только отходами жизнедеятельности человека и сточными водами, но также металлами, которые намного опаснее для всей экосистемы и здоровья людей, живущих поблизости от этих рек и использующих эту воду для своих нужд.

По мнению экологов, самыми загрязненными притоками реки Араз являются Хакяричай и Охчучай. Хакяричай берет свои истоки с высоты 3080 м на территории оккупированного Лачинского района, течет по территориям Губадлинского и Зангиланского районов и затем впадает в реку Араз.

Охчучай берет начало с Зангезурского горного хребта (гора Гапыджыг), течет по территории оккупированного Зангиланского района Азербайджана. Химические грязные воды Гаджаранского медно-молибденового завода, Гафанского медно-рудообогатительного комбината, а также биологически-загрязненные воды городов Гафан-Гаджаран, не проходя почти никакой обработки, напрямую выливаются в реку Охчучай близ деревни Шярикан на оккупированных территориях Азербайджана.

Отходы, скопившиеся за последние 50 лет добычи, оказывают эмиссионную нагрузку на реку Араз. Химические отходы, образующиеся в результате деятельности металлургических комбинатов Армении и поступающие в азербайджанские реки, негативно влияют на состояние речного бассейна, в результате чего уничтожаются флора и фауна трансграничных рек.

Возвращаясь к началу статьи, напомним, что сегодня проблему заметили и в Иране. Точнее, не заметили, а начали о ней открыто говорить. Но приходится сомневаться, что армянская сторона заинтересована и вообще в состоянии решить этот вопрос.

Зульфугар Ибрагимов