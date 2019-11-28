Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Рены Эфендизаде орденом "Эмек" 2-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии архитектурного искусства в Азербайджане Рена Махмуд гызы Эфендизаде награждается орденом "Эмек" 2-й степени.