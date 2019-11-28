https://news.day.az/politics/1180303.html Президент Ильхам Алиев наградил Рену Эфендизаде орденом "Эмек"
Президент Ильхам Алиев наградил Рену Эфендизаде орденом "Эмек"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Рены Эфендизаде орденом "Эмек" 2-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии архитектурного искусства в Азербайджане Рена Махмуд гызы Эфендизаде награждается орденом "Эмек" 2-й степени.
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