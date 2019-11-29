Для успеха и высокого темпа реформ, осуществляемых в Азербайджане, важно, чтобы и верховный законодательный орган подключился к этим процессам. Именно поэтому партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), выступив с инициативой роспуска Милли Меджлиса, вынесла в связи с этим решение.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, начался очередной этап масштабных реформ в Азербайджане и народ поддерживает их.

"Азербайджанский народ видит успехи, результаты этих реформ, напрямую ощущает их. Они сторонники этих реформ. Реформы идут в органах исполнительной власти, в министерствах, комитетах, даже в Кабинете министров. Мы видим результаты, определенные изменения. Предпринимаются шаги по углублению реформ и в судебно-правовой сфере", - сказал Садыгов.

По мнению депутата, заново сформированный парламент окажет поддержку реформам. Таким образом, и Милли Меджлис внесет свой вклад в успешное осуществление этих реформ. В частности, более целесообразно избрание в парламент молодых патриотов, образованных, опытных и активных в общественно-политической жизни страны.

"ПЕА постарается, чтобы среди поддерживаемых кандидатов преобладала молодежь. Я верю, что азербайджанский народ на этот раз больше проголосует на выборах за молодых людей, отличившихся своим патриотизмом, поступками", - отметил Садыгов.

Напомним, что на заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) в четверг депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.