Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Магеррама Абыш оглу Алиева помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Магерраму Алиеву было присвоено воинское звание генерал-полковник.