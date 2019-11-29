https://news.day.az/politics/1180683.html Магеррам Алиев назначен помощником Президента Азербайджана - завотделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
Магеррам Алиев назначен помощником Президента Азербайджана - завотделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Магеррама Абыш оглу Алиева помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Магерраму Алиеву было присвоено воинское звание генерал-полковник.
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