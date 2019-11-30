Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала позицию премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, относительно стратегических интересов Армении, озвученную им во время выступления на заседании по стратегии национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Абдуллаевой, понять премьер-министра Армении, как обычно, очень сложно.

"Безо всяких сомнений, слова Пашиняна рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Интересно, о какой стратегии говорит Пашинян, когда нет никакого прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и существует риск роста напряженности в любой момент? Если в сферу стратегических интересов Армении входит нанести ущерб процессу переговоров, то руководство Армении должно открыто заявить об этом, чтобы международное сообщество, во главе с Минской группой ОБСЕ, сделало соответствующие выводы. Независимо от того, что говорит руководство Армении, позиция в связи с урегулированием конфликта, отраженная в резолюциях Совбеза ООН, в многочисленных решениях других организаций, а также в заявлениях сопредседателей Минской группы, заключается в освобождении оккупированных территорий Азербайджана, возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома", - сказала Лейла Абдуллаева.