2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя министра иностранных дел России, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Сергей Викторович.

Рад снова вас приветствовать в Азербайджане. Стали хорошей традицией взаимные визиты, регулярные визиты министров иностранных дел. Конечно, тон задают президенты. В этом году у нас состоялись две встречи с Владимиром Владимировичем в Пекине и Сочи, не считая нашего общения на полях международных мероприятий. Президенты задают тон развитию наших отношений, и, подводя итоги года, - я думаю, уже можно их подводить, - мы отмечаем, что год был очень успешным для наших отношений. Мы продвинулись значительно по многим направлениям, укрепили политическое взаимодействие, активно поддерживали друг друга в международных организациях. Должен сказать, что азербайджанская делегация в полном составе проголосовала за возвращение России в ПАСЕ и тем самым выразила солидарность. Также мы все время чувствуем поддержку со стороны Российской Федерации по вопросам, которые нас беспокоят в международных структурах.

Состоялся очень успешный официальный визит Мехрибан Алиевой в Россию. Хотел бы попросить вас передать благодарность Президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение, за внимание, за награждение Мехрибан Алиевой орденом "Дружбы", за добрые слова, которые были сказаны в ее адрес, и за очень конструктивную беседу и переговоры, которые затронули практически все сферы нашего взаимодействия. Также состоялись встречи с председателем Правительства, председателем Совета Федерации. Очень успешно прошел юбилейный Межрегиональный форум. И, конечно, в завершение открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ символизировало наши тесные, дружественные связи, имеющие глубокую историю.

В экономическом плане год тоже был успешным. Товарооборот растет из года в год. Еще итоги не подвели, но думаю, что будет рост где-то в районе 25 процентов, не ниже. В транспортной сфере мы также добились хороших результатов и ожидаем в ближайшее время открытия моста через реку Самур, что позволит значительно увеличить товарооборот и взаимные визиты. То есть, перечислять очень много можно сфер, но главное, что динамизм в отношениях сохранен, я думаю, преумножен. Это внушает большой оптимизм.

Конечное, в рамках визита мы поговорим о проблематике урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В этом направлении, к сожалению, видимых результатов не было. Считаю, что главной причиной тому является контрпродуктивная политика армянского руководства, особенно заявление о том, что Карабах - это Армения. И рад, что и с вашей стороны, и со стороны сопредседателей из других стран была дана правильная оценка этому странному, мягко говоря, заявлению. Но мы будем продолжать сотрудничество с сопредседателями Минской группы. В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Будем рассчитывать на продолжение вашего активного участия в переговорном процессе. Еще раз добро пожаловать. Желаю приятного пребывания в Баку.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:

-Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо за возможность встретиться с Вами в рамках моего очередного визита в дружественный Азербайджан. Мы действительно оцениваем наши отношения аналогично, они на подъеме, развиваются поступательно во всех областях, чему подтверждение Ваши регулярные контакты с Президентом Путиным, о чем Вы упомянули. Была развернутая беседа и в Китае, и в рамках Вашего участия в Форуме "Валдай" в Сочи, где прошла очень полезная и двусторонняя встреча, и была очень интересная с Вашим участием многосторонняя дискуссия по ключевым проблемам мировой и региональной политики.

Мы высоко оценили визит Мехрибан Арифовны Алиевой в Российскую Федерацию, ее контакты с Президентом Путиным, с премьер-министром Медведевым, спикером Совета Федерации Матвиенко, ее участие в очень важной церемонии открытия павильона "Азербайджан" на ВДНХ, участие в Межрегиональном форуме, и те инициативы, которые обсуждались в ходе этого визита, мы обязательно будем претворять в жизнь. Они касаются в том числе добавления новой темы в наше межправительственное экономическое сотрудничество - темы инноваций и высоких технологий, будет создана специальная "дорожная карта". И уже буквально через несколько дней межправительственная комиссия будет рассматривать положение дел в этой сфере.

Как Вы и упомянули, товарооборот растет быстро. Уже, наверное, будет под 3 миллиарда долларов товарооборот. Прямые инвестиции Российской Федерации в азербайджанскую экономику составили 1,5 миллиарда долларов, более 70 субъектов Российской Федерации участвуют в сотрудничестве с Азербайджаном, 300 с лишним предприятий с участием российского капитала, и в России тоже азербайджанский капитал все более и более укрепляет свои позиции. Еще один интересный и очень важный, я считаю, результат визита Мехрибан Арифовны Алиевой в Российскую Федерацию - договоренность о том, чтобы сделать более регулярным Молодежный форум России и Азербайджана. Это принципиально важно с точки зрения преемственности, с точки зрения сохранения исторической памяти и воспитания наших молодых поколений и в России, и в Азербайджане в духе дружбы, добрососедства, который всегда был присущ нашим отношениям.

И в том, что касается нашего сотрудничества в международных организациях - и в региональных, и в глобальных, и в универсальных, мы очень ценим тесное взаимодействие, стремление всегда учитывать позиции друг друга. Будем и впредь помогать отстаивать наши общие позиции, отстаивать те важные вопросы, которые представляют особый интерес для Азербайджана и для Российской Федерации. Это касается нагорно-карабахского урегулирования. Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживания гуманитарных контактов, контактов по линии средств массовой информации, которые были достигнуты и на саммите в Вене, и затем на министерской встрече в Москве были подтверждены в этом году, чтобы они воплощались в жизнь. Они постепенно реализуются и надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать эти процессы. В то же время согласен с Вами, что в отношении политического урегулирования, долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать и здесь абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами, принципами, которые закреплены в Уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте.

Так что еще раз искренне признателен за возможность побеседовать с Вами, уважаемый Ильхам Гейдарович, и надеюсь, что этот визит, который продлится и завтра еще, поможет вывести наши отношения на еще более доверительный, на еще более продуктивный уровень. Спасибо большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.