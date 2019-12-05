Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана Саидом Ханом Мохмандом, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном развивается также, как и в других сферах, министр обороны выразил уверенность в его дальнейшем укреплении.

На встрече, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны сочли необходимым активизировать усилия в этом направлении.

В ходе обсуждения последних событий в регионе, в котором расположены обе страны, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе, сил специального назначения азербайджанской армии и Вооруженных сил Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны выразил благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Пакистана.

Выразив признательность послу за усилия, предпринятые в области расширения связей в военной и военно-технической сферах между Азербайджаном и Пакистаном, за период дипломатической деятельности в стране, генерал-полковник Гасанов пожелал ему успехов в дальнейшей службе.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что расстается с нашей страной с хорошими впечатлениями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.

Посол отметил, что несмотря на отдаленное друг от друга расположение наших стран с географической точки зрения, между двумя народами исторически сложились дружественные отношения. Подчеркнув, что отношения в различных сферах достаточно укрепились, пакистанский посол отметил наличие большого потенциала для военного сотрудничества двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Было подчеркнуто, что военное сотрудничество между странами построено на дружественных и братских отношениях и является взаимовыгодным для обеих сторон.