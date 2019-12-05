5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Шамахинский район принял участие в открытии участка 101-117 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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