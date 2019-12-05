https://news.day.az/politics/1182635.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка 101-117 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка 101-117 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах - ФОТО
5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Шамахинский район принял участие в открытии участка 101-117 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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