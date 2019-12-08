Никол Пашинян не перестает делать ошибки. После заступничества за Нжде на Ашхабадском саммите, он допустил еще более досадный промах - сравнил его с министром иностранных дел СССР Молотовым, что, безусловно, демонстрирует его явную неадекватность. Об этом сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

"Нжде воевал на стороне фашистской Германии против СССР, и участвовал в убийствах тысяч мирных людей. Нжде ставило в "пример" руководство СС за активное участие в массовом истреблении мирного населения в Польше и Украине в годы Второй мировой войны. Прекрасно зная об этом, Пашинян, тем не менее пытается фальсифицировать историю, характеризует Нжде как "образец героизма", старается оправдать его", - сказал политолог.

По его словам, это свидетельствует о том, что Пашинян пропагандирует фашизм, ставший кошмаром для человечества, и даже не пытается это скрывать.

Политолог отметил, что это еще одна демонстрация основного курса политики правительства, руководимого Пашиняном.

"В этой связи Пашиняна можно считать эталоном политического бесстыдства. Это доказывает то, что он успешно выполняет миссию "тикающей бомбы" для себя и Армении", - сказал Мирбашироглу.