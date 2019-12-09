Госдепартамент США опубликовал данные по отказам в неиммиграционных визах в Америку в 2019 году, которые касаются туристических и бизнес-поездок, но не касаются рабочих виз и виз, позволяющих жить в стране достаточно длительный срок, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В получении таких виз гражданам Армении отказали в 51,65% случаев. По этому показателю армяне находятся в середине рейтинга стран бывшего Советского Союза.

В этом году чаще всего из стран бывшего СССР власти США отказывали в визах гражданам Узбекистана - 68,06% тех, кто подавал заявления. Второе место по отказам занимает Кыргызстан - 67,75% случаев. На третьем месте Грузия - 63,85% случаев.

Далее в списке Таджикистан, гражданам которого отказали в визах в 60,97% поданных документов, Молдова - 58,03%, Туркменистан - 56,26%, Украина - 45,06% и Казахстан - в 42,58% случаев.