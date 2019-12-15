Мне посчастливилось жить в прекрасной стране с глубокими историческими и культурными корнями. И сегодня Азербайджан находится на пике своего развития и входит в число передовых стран.

Об этом сообщила в беседе с Day.Az прима-балерина Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова.

"Баку - невероятный город! Современный Баку сочетает в себе как древние постройки, так и современные шедевры мировой архитектуры. И не случайно столица привлекает большое число туристов из разных уголков мира. Считаю, что мы можем гордиться нашей страной.

Сегодняшним процветанием Азербайджана мы обязаны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Их забота о жителях страны бесценна. Благодаря им страна развивается во всех областях, у нас великолепная инфраструктура, повышается качество жизни.

Особенно мне, человеку творческому, хотелось бы отметить неоценимый вклад в развитие культуры Мехрибан Алиевой. Она вкладывает частицу своей души в развитие культуры Азербайджана. Благодаря ей в культурной жизни страны происходит много интересных событий. Благодаря ей мир знакомится с традициями и культурой нашей страны. Мехрибан ханум признана одной из самых деятельных первых леди в мире. Она сделала многое и в качестве президента Фонда Гейдара Алиева, который является организатором огромного числа культурных мероприятий, проходящих в нашей стране и за рубежом, и прославляющих Азербайджан.

Государством созданы благоприятные условия для развития творческой молодежи. Нам оказывается огромное внимание и забота со стороны руководства страны. Мы же, в свою очередь, пытаемся оправдать оказанное нам доверие. Мы всегда будем преданно служить родине, народу и государству", - сказала Н. Ибрагимова.

Заслуженная артистка добавила, что, являясь продолжателем традиций в культурном развитии государства, руководство Театра оперы и балета, в частности директор театра Акиф Меликов, обладая тонким художественным и эстетическим вкусом, умеет в начинающих артистах разглядеть будущих звезд национальной оперы и балета, помогает, поддерживает их творческое развитие.