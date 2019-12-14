Со дня объявления внеочередных парламентских выборов в Азербайджане большое количество политических партий, общественные деятели, отдельные известные люди, молодежь говорят о желании участвовать в них. Естественно, это говорит о том, что, парламентские выборы в стране пройдут, как всегда, прозрачно и демократично.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов, передает Day.Az.

Он сообщил, что любая партия, любой гражданин могут принять участие в выборах.

"Свыше 40 из 50 действующих в стране партий, а также множество людей сообщили о желании принять участие в выборах. Но наряду со всем этим, организация, не имеющая никакого электората, именующая себя "Национальным советом" и деятельность которой ограничена улицей, пытается в очередной раз клеветать на страну. Дескать если они не примут участие в выборах, то демократическими их и не назовешь. Конечно, это звучит абсурдно, но только это они и умеют. У этих радикалов нет ничего, ни социальной базы, ни кандидатов для выдвижения в депутаты, ни народной поддержки, но отпуская такие абсурдные замечания, они пытаются бросить тень на позитивные процессы, протекающие в стране, в том числе на внеочередные парламентские выборы.

Они всегда кричали на своих собраниях о роспуске парламента, проведении внеочередных выборов. Но теперь, когда помыслы стали явью стало очевидно, что народ их не поддержит и потому они нашли выход скрыть свои неудачи", - сказал Османов.

Депутат добавил, что эти люди не имеют даже нормального человека для выдвижения в кандидаты, но по своим соображениям "бойкотируют" выборы.

"Какое влияние может оказать на выборы ничтожная организация, которая не имеет поддержки народа? Ведь азербайджанскому народу известна их сущность, каких целей они добиваются, и потому люди не поддерживают их", - подытожил Джавид Османов.

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Небольшая оппозиционная группа, называющая себя "Национальным советом" демократических сил, призывает к их бойкоту.