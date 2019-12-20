Премьер-министр Армении Никол Пашинян, наверное, не ожидал, что приобретение крутого автомобиля для старшей дочери за государственный счет вызовет столько разговоров. Что тут такого? - думал любящий отец, старающийся сделать для своей семьи, пока на должности, все возможное и невозможное. Так поступали все правители Армении до него, так же будут поступать после него.

Да, это, конечно, так, но проблема в том, что Пашинян пришел к власти как раз под лозунгами борьбы с казнокрадством, и потому с него спрос особый.

Судя по всему, премьер это осознает и потому накануне в прямом эфире на своей странице в Facebooke пустился в разъяснения. Помнится, ни Кочаряну, ни Саргсяну не приходило в голову оправдываться перед общественностью за воровство.

По всему видно, Пашинян почувствовал серьезную угрозу в связи с темой "Nissan"-а, и потому вышел в "лайв", хотя не давал никаких разъяснений ни по происходящему на линии фронта, ни по заявлениям относительно "плана Лаврова", ни по потерям армянской армии, указывают армянские СМИ. Он не удостаивает такие темы даже короткого статуса, куда уж там - "лайва".

Члены семьи главы правительства Армении находятся под государственной охраной и предоставляемые им транспортные средства предназначены исключительно для реализации этой защиты, заявил Никол Пашинян в прямом эфире Facebooke, объясняя, почему для его дочери был приобретен внедорожник стоимостью 27 тысяч долларов. Автомобиль, оказывается, не дочери, а ее охранников, которые не могли поместиться в ее Nissan, который девушка купила (?) в прошлом году.

Разразившийся скандал уже назвали "Nissan-гейтом". Издевательства и возмущение в соцсетях и СМИ только усилились после того, как к кампании оправданий подключилась супруга премьера Анна Акопян.

Не менее любящая своих детей, чем Пашинян, Акопян разразилась в Facebooke рассчитанными на слезы умиления откровениями. Послушать госпожу Анну, так ни один из детей не рад назначению отца премьер-министром. Все дружно ностальгируют по метро и маршруткам, стесняются своего высокого положения и мечтают вернуться из многоэтажного особняка Сержа Саргсяна в их маленькую квартирку. И никаких внедорожников - пешком, только пешком. Героический "защитник родины" Ашот, например, настаивает, что после армии не будет иметь охраны и станет ездить на такси. Тот самый Ашот, который, якобы служа на передовой в Карабахе, большую часть времени проводит в Ереване под крылышком правящего папаши.

И так далее. Все это очень трогательно, но неубедительно для общественности, еще год назад боготворившей Пашиняна.

Завершила Акопян очень загадочной фразой о своем муже. "Фактически, Никол Пашинян - очень жестокий человек. Он может одним решением осчастливить свою семью, но не делает этого. Остается, чтобы общество само решило этот вопрос", - написала она.

Что бы это значило? И о каком-таком вопросе идет речь? Возможно, Акопян имела в виду что-то очень личное и глубоко семейное, но ее поняли вполне конкретно.

"Думаю, нашей общей задачей должно быть то, чтобы Анна избавилась от хлопот, Шушан не стеснялась подруг, рядовой Ашот разгуливал без охраны и пользовался исключительно маршруткой и такси, Мариам больше не плакалась, а маленькая Арпи вернулась домой", - написал с издевкой в соцсети политолог Андраника Теваняна.

То есть избавить семью Пашиняна от моральных мучений может только общество, которому Никол уже показал наглядно, как избавляться от обманувших надежды властей.

Зульфугар Ибрагимов