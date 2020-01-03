2019-й год завершился на подъеме азербайджано-российских отношений, интенсивность которых была как никогда высока в истории контактов между двумя странами с момента обретения ими национальной независимости.

Об этом сказал с беседе с Day.Az известный российский политический аналитик Олег Кузнецов.

Исходя из успешных итогов минувшего года, можно смело прогнозировать еще большее сближение наших стран в 2020 году, отметил он.

"Число личных встреч Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина за второе полугодие прошлого года приблизилось к двузначной величине, и каждая из этих встреч носила конкретный, конструктивный и позитивный характер, предопределявший практический позитивный результат. Также нельзя забывать и тот факт, что в качестве самостоятельной политической фигуры в двусторонних отношениях в конце прошлого года проявила себя Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, что существенно расширило спектр потенциальных возможностей азербайджано-российских отношений, углубив и детализировав некоторые виды контактов на самом высоком уровне", - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, в прошлом году Азербайджан превратился в ключевого партнера России в регионе Южного Кавказа, оставив далеко позади своих соседей по региону.

В этой связи, отметил наш собеседник, обращает на себя внимание тот факт, что стремительное политическое сближение Баку и Москвы предполагает наличие серьезной экономической составляющей.

"Азербайджан и Россия сегодня - это суверенные равноправные партнеры не только в политике, но и в бизнесе, и этот базис предполагает широкий спектр перспективных проектов, которые будут реализовываться в наступившем году. Мне известна информация о наличии порядка тридцати проектов системного характера между двумя нашими странами, которые предстоит совместно реализовывать на практике. А если есть перспективы, значит, есть желание работать для личного и общего блага, что является лучшей гарантией для сотрудничества и партнерства. Когда есть обоюдный частный интерес, это является лучшей гарантией успеха любого дела", - резюмировал российский аналитик.

Лейла Таривердиева