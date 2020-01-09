Гражданин Швейцарии, космонавт Клод Николе обратился с письменной просьбой исключить его из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме Клод Николе заявил, что уважает территориальную целостность Азербайджана и не был осведомлен о последствиях визита на оккупированные территории Азербайджана.

После рассмотрения обращения гражданина Швейцарии в установленном порядке было принято решение об исключении его из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и данные лиц, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.