Утверждения радикальной оппозиции о том, что якобы ЕС отказывается отправлять наблюдателей в Азербайджан, полная ложь и выдумка. Об этом сказал в четверг Trend глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, передает Day.Az.

"Они вновь поднимают вопросы, которые совершенно не отражают реальности, потому что организации и страны, которым Азербайджан направил приглашения в связи с наблюдением выборов, дали свое согласие, и будут наблюдать за выборами, причем, в полном составе. Выборы будут наблюдать ПАСЕ, ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, а также другие международные организации и группы", - сказал Сеидов.

По его словам, существует щепетильный момент, которым по максимуму пытается воспользоваться радикальная оппозиция.

"Дело в том, что наблюдательная миссия прибывает тогда, когда есть официальное письменное приглашение со стороны государства. Однако Азербайджан - не член ЕС и не имеет делегации в Европарламенте. Поэтому Азербайджан не направил приглашение ни в ЕС, ни в Европарламент. Естественно, что без приглашения ЕС и Европарламент не могут направить делегацию для наблюдения за выборами", - подчеркнул глава комитета.

Сеидов добавил, что решение ЕС не надо истолковывать неправильно: "В структуре просто говорят, что если кто-то хочет участвовать в качестве наблюдателя от ЕС, то это его личное дело. Нас не приглашали, поэтому отправить делегацию не можем. Однако преподносить это так, будто Европарламент отказывается наблюдать за выборами в Азербайджане, полная провокация, и это умышленно преподноситься в такой форме. Потому что радикальная оппозиция пытается создать впечатление якобы если ЕС не участвует в выборах в качестве наблюдателя, то никто не собирается участвовать. Наоборот, все структуры и государства, которым Азербайджан отправил приглашения, заинтересованы в участии, и хотят отправить наблюдательную миссию в Азербайджан. Поэтому утверждения радикальной оппозиции не более как выдумка и ложь".

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.