Кадры из социальных сетей в связи с муниципальными выборами, проведенными в Азербайджане 23 декабря, были тщательно изучены.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что данный вопрос нашел свое отражение также в решении по поводу муниципальных выборов.

Глава ЦИК добавил, что некоторые путают вопросы вынесения законного решения со стремлением привлечь больше подписчиков в соцсетях.

"Должны быть указаны конкретные факты. К сожалению, выражение недовольства общего характера вошло в традицию, однако нужны конкретные факты. Если есть нарушение, то должны быть доказательства этого", - сказал Панахов.