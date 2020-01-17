17 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаннат Алибей гызы Салимовой орденом "Шараф". 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Салимова награждена за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской культуры.