https://news.day.az/politics/1195004.html Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф"
17 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаннат Алибей гызы Салимовой орденом "Шараф".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Салимова награждена за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской культуры.
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