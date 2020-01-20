Азербайджан интересен контрагентам, в первую очередь, как крупный игрок на рынке энергоносителей, а также как перспективный рынок для реализации своей продукции.

Об этом сказал Trend российский политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин, передает Day.Az.

Политолог считает, что, несмотря на критику со стороны противников глобализации, Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе, - одна из наиболее представительных площадок в мире: "То, что в этом году пройдет юбилейный - пятидесятый Форум, повышает интерес наблюдателей к встрече. Как известно, в Давосе собирается значительная часть мировой бизнес-элиты и многие влиятельные политики, поэтому понятно, что в его рамках и на "полях" можно провести встречи с рядом полезных людей. Президент Азербайджана - один из постоянных участников Форума, встреча с главой государства всегда интересна и для представителей крупного бизнеса, и для политиков, а это дополнительные возможности для презентации Азербайджана и заключения взаимовыгодных договоров".

Эксперт отметил, что Баку заинтересован в привлечении инвестиций, а также в получении современных технологий, как в добывающей отрасли, так и в сфере цифровых технологий, в инфраструктурных проектах. По его словам, Форум в Давосе - площадка, на которой можно обсудить перспективы развития крупных проектов, таких как TANAP, и такие актуальные политические вопросы, как карабахский конфликт.

Напомним, что 21-24 января мировая элита соберется в швейцарском Давосе на ежегодную встречу мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества.

Давосский Форум представляет собой неправительственную организацию, в которую входят около тысячи крупнейших компаний мира. Он объединяет несколько тысяч бизнесменов и политических лидеров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев будет участвовать в ежегодном заседании этого Форума в Давосе - уже в 14-й раз с 2007-го года

Также на официальном сайте авторитетнейшего в мире Давосского экономического форума в преддверии юбилея была размещена статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева под заголовком "Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире".