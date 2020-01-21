24 января в Астрахани состоится очередное заседание Каспийского экспертного клуба. Модератором международного круглого стола выступит руководитель проектов Каспийского экспертного клуба, заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора информационного агентства Trend аналитик Гюльнара Мамедзаде.

Как передает Day.Az, встреча будет посвящена международному транспортному коридору "Север-Юг". Эксперты обсудят значение и перспективы этого проекта в контексте региональной интеграции.

Международный транспортный коридор "Север-ЮГ" призван обеспечить связь между странами Европы и Индией через Иран. Межправительственное соглашение о его создании было подписано Россией, Индией и Ираном в сентябре 2000 года в ходе второй Евроазиатской конференции. Сегодня этот крупный транспортно-логистический проект приобретает всё большую важность для стран Каспийского бассейна. Его преимуществами считаются сокращение расстояния перевозок и снижение их стоимости в сравнении с другими международными логистическими маршрутами. МТК "Север-Юг" также приобретает всё большую значимость с точки зрения развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Чтобы обсудить эти и другие аспекты транспортно-логистической сферы Каспийского региона, в Астрахани соберутся ведущие эксперты: политологи, экономисты, представители органов государственной власти, руководители транспортно-логистических компаний, учёные, бизнесмены, журналисты.

Спикерами встречи заявлены старший научный сотрудник Центра глобальных проблем МГИМО МИД России Алексей Токарев, эксперт Института мировой экономики и политики Фонда Первого Президента - Елбасы Лидия Пархомичк, и.о. Генерального консула Исламской Республики Иран в Астрахани Хасан Резвани, консул Туркменистана в Астрахани Атадурды Байрамов, директор ООО "Транспортно-экспедиционная фирма "ЛАКОР"" Игорь Загребельный, заместитель начальника Приволжской ЖД по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев, директор АО "Морской торговый порт Оля" Александр Мельников, заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Андрей Налимов.

Также в международном круглом столе примут участие президент Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян и директор Торгового дома Ирана в Астрахани Тизуш Табан Хади председатель Межрегионального профессионального союза работников промышленности, транспорта и сервиса Владимир Босов, заместитель председателя Думы Астраханской области Алексей Выборнов, генеральный директор Особой экономической зоны "Лотос" Сергей Милушкин, заместитель директора по научной работе Астраханского филиала РАНХиГС при президенте РФ Эльдар Идрисов, президент Астраханского государственного технического университета Юрий Пименов, начальник отдела по работе со странами СНГ и регионами России министерства международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Илья Торопицын и другие.

В повестке заседания Каспийского экспертного клуба значатся такие вопросы для обсуждения как:

- Комплексная оценка значимости ТНК "Север-Юг" для политики России на международной арене и возможностей Астраханской области в процессе реализации данного проекта;

- Анализ каспийского промышленного потенциала вдоль коридора через Азербайджан, Иран, с участием Казахстана и Узбекистана;

- Выработка рекомендаций для региональных органов власти, логистических и промышленных структур - потенциальных участников проекта;

- Формулировка предложений, содействующих реализации проекта на региональном уровне.

Организаторами международного круглого стола выступают Каспийский экспертный клуб, Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия" и Астраханский государственный технический университет.

Круглый стол состоится 24 января 2020 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 100, Азербайджанский деловой центр.

10.30-11.00 - регистрация участников, интервью экспертов для прессы.

11.00-12.30 - проведение международного круглого стола.