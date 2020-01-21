На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, есть такие кандидаты, которые умышленно ведут себя таким образом, чтобы мы не смогли их зарегистрировать.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов считает, что это делается с определенной целью: "ЦИК не заинтересован в том, чтобы не регистрировать кандидата. Мы стараемся по возможности решать вопросы в пользу кандидата. Однако они так представляют документы, чтобы мы не смогли зарегистрировать их. Видимо, таким образом они служат другим целям".