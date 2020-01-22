Во вторник на оборонительном участке одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, погиб военнослужащий контрактник Артур Налбандян 1980 года рождения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как утверждается, солдат скончался в результате несчастного случая. Подробности не сообщаются.