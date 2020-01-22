https://news.day.az/politics/1195984.html В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат
Во вторник на оборонительном участке одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, погиб военнослужащий контрактник Артур Налбандян 1980 года рождения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как утверждается, солдат скончался в результате несчастного случая. Подробности не сообщаются.
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