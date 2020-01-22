В швейцарском Давосе продолжает свою работу очередное ежегодное заседание Всемирного экономического форума. В его работе принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства уже провел ряд насыщенных и результативных переговоров с ведущими политиками и крупнейшими мировыми компаниями. Более того, уже в первые дни работы форума был достигнут ряд важнейших договоренностей, которые принесут большие политические и экономические дивиденды Азербайджану.

Азербайджан - небольшая в географическом измерении страна. Но в экономическом и геополитическом плане Азербайджан давно и уверенно зарекомендовал себя в качестве крупного игрока не только в масштабах одного региона, но и в глобальном измерении. Стабильность, поступательное развитие Азебайджана, преодолевающего даже глобальные вызовы и кризисные явления, стал примером для многих стран мира. Неудивительно, что опыт Азербайджана востребован в мире - и это особенно просматривается по току, как мировая политическая и деловая элита проявляет повышенный интерес к Азербайджану на Давосском форуме в этом году.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и прочих лиц, от которых в этом мире что-то зависит. Поэтому и проблемы обсуждаются на форуме глобальные и важные с точки зрения всей планеты, а не отдельно взятой страны или региона.

Азербайджан участвует в работе форума на протяжении более десятилетия. И если вначале к нам присматривались, то в настоящее варемя страна занимает достойное место среди представителей держав и крупнейших драйверов мировых процессов. Боле того, стоит вспомнить, что в 2013-м году Давосский форум прошел в Баку - это было важнейшее признание значимости и авторитета Азербайджана на мировой арене.

В этом году темой форума стала "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Азербайджан, возможно, как никакая другая страна понимает, как важна стабильность для обеспечения успешного развития. Политическая, экономическая и социальная стабильность - одни из важнейших достижений политики Президента Ильхама Алиева, и именно они составляют фундамент, на котором затем выстраивалась успешная азербайджанская экономика.



Все это позволило добиться ошеломляющих результатов. Сегодня именно наша страна - драйвер экономического развития всего региона. Именно Азербайджан инициирует, финансирует и реализует самые амбициозные проекты на Южном Кавказе: это и мегапроекты, связанные с транпортировкой нефти и газа, такие как ЮГК, и транспортная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан - единственная страна, которая является участницей транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Перечислять такие инициативы можно долго, но даже беглого взляда достаточно, чтобы увидеть огромную роль, которую играет Азербайджан в формировании глобальной транспортной инфраструктуры.

Продолжающий укрепляться из года в год международный авторитет нашей страны и выдающиеся успехи, вышедшие далеко за рамки региона, только подогревают интерес международного сообщества к Азербайджану. Неудивительно, что в первые же дни работы форума в Давосе Президент Ильхам Алиев провел целый ряд насыщенных встреч с официальными лицами, главами и представителями международных структур и компаний.

Так, азербайджанский лидер уже провел плодотворные встречи с министром иностранных дел Турции, с президентом Всемирного экономического форума, с премьер-министром Хорватии, с президентом Европейского банка реконструкции и развития, а также премьер-министром Пакистана. Насыщенным был и график встреч Президента Ильхама Алиева с представителями мирового бизнеса: глава государства провел переговоры с президентом "Банка ВТБ" Андреем Костиным, соучредителем компании Carlyle Group Дэвидом Рубенштейном, исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, генеральным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т'Хартом, главой компании Signify Эриком Рондолатом и главой "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

И эти переговоры уже принесли конкретные результаты. Так, была достигнута договоренность о том, что в нашей стране откроется региональный центр Всемирного экономического форума. Кроме того, был достигнут ряд договоренностей об увеличении иностранных инвестиций в нашу страну - речь об этом, в частности, шла на встречах Президента Ильхама Алиева с главой "Банка ВТБ" Андреем Костиным и главой Carlsberg Group Кеесом т'Хартом. Конечно, нужно отметить и важнейшее решение о совместной разработке азербайджанских месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - партнером нашей страны выступит "Лукойл".

Одним словом, продолжающийся визит Президента Ильхама Алиева в Давос уже сейчас показывает, насколько высок интерес мира к Азербайджану. Крупнейшие мировые компании стремятся проводить переговоры с нашей страной, обсуждать новые проекты и возможности. Масштабы впечатляют. Крупному бизнесу интересен Азербайджан, интересные возможности, которые может предложить своим партнерам наша страна. Конечно, все это - логичный результат политики, которую проводит глава нашего государства. Именно благодаря этой политике Азербайджан представляет собой идеального международного партнера: надежного, стабильного, заинтересованного в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве. Развитие, взаимное уважение и выгода - это как раз то, что готов предложить миру Азербайджан.

Именно таких партнеров сейчас не хватает. Потому опыт нашей страны вызывает неподдельный интерес в Давосе. Визит Президента Ильхама Алиева на Всемирный экономический форум еще продолжается, но уже стал ярким свидетельством того, что наша страна может быть примером успеха в мировом масштабе. Может - и уже является таким примером.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az