https://news.day.az/politics/1195935.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО
21 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Российской компании "LUKOIL" Вагитом Алекперовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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