Завершились внеочередные выборы в парламент страны. И, как всегда, процессы обрели два цвета - черный и белый. Политическая палитра была интересной, ибо в выборах приняли участие представители даже самой агрессивной части оппозиции.

Плюрализм и реальность обосновались на белой стороне. Черное же было мрачным, смрадным, клокочущим и зловредным, смахивая на тинное болото выкинувших себя на обочину политической жизни существ со зловредными испарениями лжи, наветов, инсинуаций и визгливой бравады.

На черной стороне были дешевое шоу представителей радикальной оппозиции, целой сонмы "независимых блогеров" и "журналистов"-ассенизаторов с YouTube-каналов, "отважных" кандидатов в депутаты, совершенно случайно попавших в ряд потенциальных соискателей парламентского мандата.

Как и в прошлые выборы, ныне черносотенные люмпены от радикальной оппозиции действовали примитивно и предсказуемо. Для нагнетания страстей в социальных сетях и привлечения внимания толпы - именно толпы, а не адекватных граждан и думающих людей - несколько фейсбучных страниц синхронно распространили фотографии пожилого мужчины с избирательным бюллетенем.

Аксакал недоуменно смотрел в камеру и, скорее всего, не понимал, зачем его снимают. Ему было невдомек, что за считанные часы он станет известным в соцсетях, и "независимые блогеры" вместе с "неподкупными журналистами" преподнесут фото как "явное доказательство фальсификаций на выборах".

Расчет был прост и туповат: авторы сценария "Старик и выборы: картина фальсификации" решили превратить недоуменного старика с фотографии в очередную "грушу для битья". Так, на прошлых выборах была выбрана престарелая учительница Эфруза, ныне - "среднестатистический старик" для нагнетания страстей, выхолащивания эмоций. Согласно этому сценарию, пользователи соцсетей должны были сперва проклинать старика, потом власть, а потом и страну - и тогда, отрицательную энергию определенной группы гопников и диванных аналитиков следовало направить в "нужное русло" - против власти.

Обычная практика "цветных революций", когда взбудораженная толпа после ознакомления с откровениями и воззваниями в социальных сетях выходит на улицу, марширует и начинает громить все, что попадается на пути.

Так начиналась "арабская весна", так расшатали устои государственности в Сирии, Ираке, Тунисе, Алжире, Кыргызстане, Грузии, Йемене, Украине, Молдове, Армении и других странах.

Но, как и прошлые разы, вчера радикалы потерпели полнейший крах, не сумев раскачать ситуацию и вызвав волну негодования, сыграть на гневе избирателей.

Причина проста и ясна - не было гнева. Граждане проголосовали за выбранных ими кандидатов, все попытки провокаций и вмешательства были пресечены на корню, полиция действовала предельно корректно.

Безусловно, выборы - интересный процесс, где эмоции натянуты до предела. И было бы весьма наивно думать, что все кандидаты питают друг к другу взаимные симпатии и соблюдают чуть ли не джентльменский этикет. Но некоторые кандидаты с поверхностными знаниями о правах и обязанностях сумели отличиться шумным поведением, неадекватными заявлениями в социальных сетях и склочными умозаключениями. А иные горе-кандидаты кричали в камеры, чуть ли не пытались сойтись в рукопашной с представителями избирательных участковых комиссий, кричали, махали руками и, брызжа слюной, призывали всех на "борьбу".

... В стране состоялись внеочередные выборы в Милли Меджлис. Парламентские выборы охватили 125 избирательных округов, голосование проводилось в 5573 избирательных пунктах. Решением Центризбиркома для выборов были напечатаны 5 млн. 387 тыс. 600 избирательных бюллетеней.

5 млн. 329 тыс. 460 человек получили возможность воспользоваться правом голоса.

В парламентских выборах участвовали 1314 кандидатов. Кандидатуры 246 человек из зарегистрированных были выдвинуты политическими партиями, 1057 человек участвовали по собственной инициативе, 11 - были выдвинуты инициативными группами. 79 процентов зарегистрированных кандидатов - мужчины, 21 процент - женщины. За выборами наблюдали 77 тыс. 790 местных наблюдателей. Кроме того, в связи с выборами аккредитацию прошли 883 международных наблюдателя, представляющие 58 стран. Процесс освещали представители более 130 мировых СМИ.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане были зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

"Все видеоматериалы, распространенные в социальных сетях, будут расследованы", - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что будут предприняты более жесткие и серьезные меры, чем раньше.

"Столько всего вложено с точки зрения просветительской работы, инструктирования, что этого всего не должно было быть. Если кто-то на местах предпринимает неправильные шаги, в их отношении будут предприняты меры в соответствии с законодательством. К этому процессу привлечены десятки тысяч людей. Очевидно, что определенный процент этих людей - это несерьезные люди, они должны быть заменены и не должны принимать участие в данном процессе. В их отношении будут предприняты определенные меры", - сказал глава ЦИК.

А предварительные результаты голосования в очередной раз наглядно подтвердили поддержку гражданами как внешней и внутренней политики, так и курса широкомасштабных, всеобъемлющих реформ, проводимых руководством страны.

Американская организация "Artur J.Finkelstein and Associates" объявила результаты "exit-poll", проведенного в связи с выборами в Милли Меджлис.

Вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией "exit-poll" в Азербайджане. По его словам, опрос был проведен на 1 053 избирательных участках. По результатам опроса, правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат - независимые кандидаты. "Exit-poll" провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване.

... "Мы остались довольны увиденным". Так можно суммировать заявления и первичные оценки международных наблюдателей, следивших за процессом голосования.

"Парламентские выборы в Азербайджане организованы очень хорошо". Об этом заявила представитель миссии по наблюдению за выборами из Германии Биргит Ветцель.

"Я приехала сюда в составе миссии для наблюдения за выборами по приглашению посольства Азербайджана в Берлине. Мы посетили избирательные участки и убедились в том, что процесс голосования хорошо организован. Я была в Азербайджане много раз и счастлива вновь оказаться здесь", - сказала она.

Как сказала Ветцель, проведение парламентских выборов на таком уровне будет иметь решающее значение для будущих поколений Азербайджана.

Французская делегация тоже огласила результаты своих наблюдений во время парламентских выборов в Азербайджане.

Заместитель председателя Комиссии по международным отношениям и обороне сенатор Джоэл Гоэльо также заявил, что выборы в целом прошли нормально.

Интересна и позиция представителей Израиля. Член израильской делегации, вице-мэр города Малех Борис Гройсман также высоко оценил процесс голосования. По его словам, подготовка к выборам проведена на высоком уровне: "Вы уже сами можете быть наблюдателями в других странах. Уже нет необходимости в участии международных наблюдателей на выборах в Азербайджане".

Он отметил, что Израиль всегда поддерживает Азербайджан: "Израиль всегда поддерживал и дальше будет поддерживать Азербайджан".

... Граждане Азербайджана сделали свой выбор, и ход голосования, сам процесс убедительно доказали победу здравомыслия, разума, надежды и уверенности.

Широкомасштабные и направленные на усиление позиций страны реформы, повышение общего уровня благосостояния граждан, уверенность в завтрашнем дне и желание еще большего, еще более активного развития - вот основные факторы, обусловившие победу Гражданина во время Выбора.

Вопли и стенания радикалов вкупе с маргиналами не новы - они всегда были и есть, без отличий, различий, перспектив и логики.

И это тоже реалии выборов.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az