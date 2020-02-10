Азербайджану давно пора привыкнуть к тому, что если любая страна, которая живёт своим умом и без чужих нравоучений развивается, то это в любом случае будет подвергаться критике со стороны так называемого Старого света.

Такое мнение высказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя негативные заявления международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ относительно итогов парламентских выборов в Азербайджане, передает Day.Az.

По оценке Евгения Михайлова, подобные заявления представителей европейских структур ни что иное, как попытка подорвать растущий авторитет страны в регионе и мире.

"Буквально недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет Европы за предвзятое отношение к Азербайджану. Совершенно очевидно, что и необоснованная критика парламентских выборов - это всё звенья одной цепи, а задача - опорочить и подвергнуть сомнениям происходящие перемены в стране.

На мой взгляд, закостенелая европейская политическая деятельность и деятели никоим образом не отражают в своих мнениях правду о том, что в действительности происходит в Азербайджане. Они молчат о том, как развивается страна, о глубоких экономических реформах и преобразованиях, благодаря которым Азербайджан уверенно двигается вперед.

Напротив, в этих отзывах и репликах звучит глубинная зависть Старого света, связанная с тем, что у него всё только ухудшается, а на мировой арене появляются страны, с которых необходимо брать пример. В той же Европе почти везде абсолютно невозможно осуществить подобные реформаторские шаги, как в Азербайджане.

Я имею в виду массовую смену руководства и парламента страны.

Глава азербайджанского государства смог донести до народа, что все его действия направлены на процветание и ему поверили.

Европа - вовсе не весь мир и это необходимо признать. Соответственно можно просто не обращать внимание на выпады европейских политиков. Полагаю, им бы у себя разобраться, а не лезть в чужой огород", - заявил известный телеведущий.

Российский эксперт привлек внимание к тому, что во Франции и других европейских странах очень сильно армянское лобби, которое настойчиво мешает интегрироваться как Турции, так и братскому ей Азербайджану, в различные европейские проекты и структуры.

"Но опять же это лобби, в силу ограниченности политического мышления, как бы ни старалось, не способно остановить развитие стран, которые оно ненавидит", - резюмировал российский аналитик.

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.