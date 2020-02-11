Азербайджан уже является страной-транзитером и может стать еще большим транспортным хабом в регионе.

Об этом сказал Trend директор Института нового общества Василий Колташев, передает Day.Az.

По его мнению, Азербайджан, используя эти возможности, может развивать собственную экономику и повышать собственный вес в международных отношениях, как торговых, так и политических.

Политолог отметил, что еще 5 лет назад Север-Юг казался просто одним из маршрутов внутренней евразийской торговли, дополняющих морские коммуникации и сообщения по водным путям: "Но сейчас ситуация в мире совершенно другая. Морские коммуникации могут обрубаться в случае какого-нибудь обострения отношений, как, например, обострение отношений с США той или иной страны. И в подобной ситуации евразийская торговля подвергается риску. Поэтому значение проекта Север-Юг в том, чтобы защитить связи между евразийскими экономиками".

И в этом случае, по словам Колташева, Азербайджан выступает одним из транзитеров: "С одной стороны, Азербайджан находится в защищенном положении, потому что рядом с ним расположены крупные государства, заинтересованные в развитии торговли, в том, чтобы иметь постоянную наземную транспортную связь. С другой стороны, Азербайджан не зависит от каких-либо внешних обстоятельств. Поэтому стабильность и способность обеспечить безопасность этих путей Азербайджан сможет использовать для своей выгоды. Расположение Азербайджана на пересечении этих путей будет содействовать дальнейшему экономическому развитию страны.Нужно учитывать, что наряду с экономическими, Азербайджан получит и политические дивиденды. Баку сможет использовать это для дальнейшего повышения собственного веса в международной политике".

По мнению эксперта, Азербайджан имеет действительно значительные возможности по развитию своего транзитного транспортного потенциала и обстоятельства складываются в его пользу.