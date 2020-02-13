Правительство Российской Федерации видит в официальном Баку надежного партнера, как в регионе, так и в целом на международной арене.

Об этом сказал Trend советник председателя Ассоциации Азербайджанской молодежи "Симург" в Санкт-Петербурге Эльдар Ализаде, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что российско-азербайджанские отношения всегда эволюционировали по своему уникальному историческому пути: "Сегодня мы можем наблюдать, как Россия и Азербайджан видят друг в друге надежных партнеров и соседей, в сфере двустороннего сотрудничества развиваются гуманитарные, культурные и образовательные направления. Благодаря независимой внешней политике Азербайджана, основанной на выстраивании равноправных и взаимовыгодных отношениях с соседями, отношения между Россией и Азербайджаном развиваются динамично".

Ализаде считает, что в развитии молодежного сотрудничества между молодежью двух стран необходимо проводить диалог в самых различных сферах: "Например, этому могут поспособствовать неправительственные организации двух стран, проведение тренингов, "круглых столов", поддержка молодежных и студенческих ассоциаций и организаций, которые каждый день работают в этой сфере".

По его словам, одним из самых перспективных направлений в российско-азербайджанских отношениях было и остается гуманитарное направление.

"Это та сфера, которая развивалась и развивается, независимо от государственных отношений. С 1991 года российско-азербайджанские отношения укреплялись и были мостом связи между странами. Я вижу развитие этой сферы в углублении культурных связей, увеличении национальных центров. Кроме того, не стоит забывать и "народную дипломатию". В России и Азербайджане проживают огромные национальные общины азербайджанцев и русских, соответственно. "Диалог культур" может привнести в российско-азербайджанские отношения укрепление взаимопонимания культур, восприятия национальных особенностей, способствуя сближению народов и развенчанию устоявшихся стереотипов", - сказал Ализаде.

Роль личности, как сказал эксперт, всегда играла огромную роль в международных отношениях и дипломатии, в частности: "Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева связывают теплые дружественные и партнерские отношения! Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международном дискуссионном форуме в "Валдае" и на Саммите Глав-государств СНГ только подкрепляют это утверждение".