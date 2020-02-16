Президент Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции четко и однозначно заявил в очередной раз о том, что Нагорный Карабах является древней азербайджанской землей. Такое мнение высказал Trend в воскресенье известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, передает Day.Az.

По его словам, это был аргументированный месседж главы азербайджанского государства Армении и всему международному сообществу.

"На мой взгляд, на Мюнхенской конференции премьер Армении Никол Пашинян выглядел абсолютно блекло и его доводы по карабахской проблематике для присутствующих были довольно не убедительными, в отличие от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который четко выражал позицию своего народа и государства, основанную на международном праве. Пашиняну нечего было, по сути, сказать в ответ, что кстати отметили и в самой Армении, где прозвучали реплики от представителей республиканской партии, которая обвинила его в слабости.

Даже официальные фото, где Президенты стран пожимают друг другу руки, видно невооруженным взглядом как небольшого роста Пашинян вместо взгляда гордого армянского орла, изображенного на гербе своей страны, смущенно опустил и отвел взгляд в сторону перед нависающим над ним Президентом Азербаджана. Думаю, что этим всё и сказано о политике нынешнего Еревана", - заявил российский телеведущий.

Он отметил, что Президент Азербайджана аргументированно затмил Пашиняна фактами по Карабаху в Мюнхене.

Напомним, что 15 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.