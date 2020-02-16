Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с целью принять участие в Международной конференции доноров для Албании, которая состоится в Брюсселе 17 февраля этого года, отправился с визитом в Бельгию.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МИД.