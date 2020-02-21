https://news.day.az/politics/1205189.html Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.
Обращение, поступившее в связи со 114-м Шекинским сельским первым округом, было отклонено в связи с истечением срока подачи, установленного законом.
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