https://news.day.az/politics/1205235.html В Риме прошла церемония официальных проводов Президента Ильхама Алиева - ФОТО
В Риме прошла церемония официальных проводов Президента Ильхама Алиева - ФОТО
21 февраля в Риме состоялась церемония официальных проводов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Италии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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