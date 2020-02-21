Мазахир Панахов: Избирательные комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены
Председатели, члены участковых и окружных избирательных комиссий, допустившие нарушения в своей деятельности, не будут присутствовать на последующих выборах.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, члены комиссий, допустившие в своей деятельности нарушения, будут наказаны.
"Комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены. Пусть никто не сомневается в этом. Мы уже расследуем нарушения, допущенные в деятельности некоторых участковых избирательных комиссий. В связи с каждыми из них будут приняты соответствующие меры", - сказал Мазахир Панахов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре