https://news.day.az/politics/1205266.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра в Риме - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра в Риме - ФОТО
21 февраля Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра в Риме.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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