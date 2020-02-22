Это триумфальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Италия, эта общепризнанная столица мировой моды, высокого стиля, это государство, сыгравшее огромную роль в мировой истории и культуре, была очарована главой нашего государства и нашей Первой леди. И то были не дежурные комплименты. Это был искренний восторг элегантностью, блестящими манерами первых лиц Азербайджана. А еще это было совершенно открытое признание важнейшей роли нашей страны, как для Италии, так и для всей Европы.

Сразу отмечу, что азербайджано-итальянские отношения имеют давнюю и славную историю. Еще в период существования независимой АДР между Италией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения. В Баку в тот период осуществляло деятельность дипломатическое представительство Италии. Это говорит о том, что в этой европейской стране всегда понимали и признавали огромную значимость нашей республики. И символично, что 25 сентября 2018 года в Риме во дворце Джустиниани состоялась конференция под названием "100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Напомню также о том, что и в период советской власти, в 1972 году, Неаполь и Баку были объявлены городами-побратимами. Наконец примечательно, что в 1997 году Италия впервые открыла свое дипломатическое представительство среди республик Южного Кавказа именно в Азербайджане.

Такова богатая история взаимоотношений между нашими странами, которые ныне можно назвать показательными. Нынешний визит в Италию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, конечно же, послужит дальнейшему всестороннему расширению этих отношений.

Об этом говорит хотя бы то, что 2020-й год объявлен в Италии "Годом Азербайджана". Кроме того, по итогам переговоров в Риме Президента Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте было подписано порядка 20 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. Безусловно, важнейшим из них был документ, именующийся "Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства". Эта декларация самим своим названием указывает на характер азербайджано-итальянских отношений.

Конечно же, экономическое партнерство с Италией главным образом базируется на энергетическом секторе, и наша страна является одним из крупнейших поставщиков нефти в эту прекрасную страну. Но тут важно помнить еще и о том, что, поддерживая усилия Европы по диверсификации газоснабжения, Азербайджан добился реализации проекта "Южный газовый коридор". Этот коридор протяженностью 3500 километров, соединив с помощью поставок газа Каспийский регион с европейскими рынками, изменит энергетическую карту всего региона.

И сейчас проект создания Южного газового коридора уже близок к завершению. Готовность TAP - последнего элемента ЮГК - составляет 91%. Консервативное время для начала работы TAP - конец 2020 года, возможно, раньше. В любом случае, TAP сможет обеспечить растущие потребности Италии в природном газе. Да, уже подсчитано, что этой прекрасной стране понадобится больше газа в ближайшие 10 лет и именно ЮГК и его компонент TAP покроет большую часть этого потенциального дефицита.

Замечу также, что в 2018 году товарооборот между нашими странами вырос на 9,7%. Тенденция роста продолжилась и за 9 месяцев 2019 года, когда наблюдался рост на 10,5%. Кроме того, до сих пор Италия инвестировала в экономику Азербайджана 770 миллионов долларов США, а Азербайджан в экономику Италии - 1,7 миллиарда долларов США. Все эти цифры подчеркивают взаимную важность наших стран друг для друга.

И тут не могу не упомянуть о том, что в числе документов, подписанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, был и Меморандум намерений в сфере культуры. Сложно переоценить важность развития культурных связей между нашими государствами. И в этой связи важно указать на то, что в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Квиринальским дворцом в Риме.

В Италии всегда помнили и будут помнить о соглашении, согласно которому наша страна оказала финансовую помощь для ведения археологических раскопок на территории, где расположен музей "Mercati di Traiano". Эта помощь азербайджанской стороны в раскопках на территории Александрии в Риме - одном из самых значимых археологических комплексов мира - был расценен в Италии, как важный шаг с точки зрения сохранения культурных ценностей города.

Реконструкция катакомб в Риме, ремонтные работы, проводимые в "Зале философов" в музее Капитолия, осуществленные по инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в целом проекты, осуществляемые Фондом в Италии по защите культурного наследия этой страны, заслужили самой высокой оценки. Из таких звеньев и состоит цепь крепких отношений между нашими странами.

И в этой связи хочу напомнить, что 1 августа прошлого года ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова выступила на торжественном открытии фестиваля "Festival Internazionale di Mezza Estate", который проводится уже 35-й год. Это было свидетельством большого уважения к азербайджанской оперной школе с итальянской стороны, признание таланта наших исполнителей.

Кроме того, третий год подряд Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета совместно с посольством Италии в Азербайджане реализует грандиозный проект - декаду оперного искусства под названием "Viva Opera". Это настоящий подарок поклонникам оперного искусства, которые обретают уникальную возможность услышать шедевры мировой оперной классики в исполнении лучших итальянских и азербайджанских звезд оперной сцены.

В проекте уже принимали участие народные артисты Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, Гарина Керимова, Али Аскеров, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Фарид Алиев, Илаха Эфендиева, Ильхам Назаров, Фарида Мамедова, Сабина Вахабзаде, Турал Агасиев, а также Нина Макарова, Талех Яхъяев и хоровой коллектив театра. В программе "Viva Opera" звучали сочинения Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло.

На сей раз в рамках декады оперного искусства, которая состоится в мае, в Баку будут показаны четыре оперных спектакля, входящих в число шедевров мирового оперного искусства. Причем, в нашу столицу съедутся лучшие итальянские вокалисты и дирижеры.

Кроме того, по нашей инициативе, посольство Италии в Азербайджане выделило педагога итальянского языка для обучения правильному произношению азербайджанских вокалистов, которые порадуют отечественную публику новыми выступлениями в рамках очень успешного и способствующего развитию азербайджано-итальянских культурных связей проекта под названием Viva Opera".

Как видим, имеет место всестороннее развитие отношений между ведущим государством региона, коим является Азербайджан, и великой страной с великой историей и огромным политическим весом в Европе, коей является Италия. Убежден, что после триумфального визита в Рим Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, эти отношения получат новый импульс, что послужит во благо, как нашей стране, так и Италии.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана