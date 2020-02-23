Американские сенатор и конгрессмен обратились к азербайджанской общине США в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО
Сенатор от штата Иллинойс Темми Дакворд и конгрессмен Бобби Раш, представляющий первый округ этого штата в Конгрессе США, обратились к Азербайджанской общине США в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме Бобби Раша, адресованном Азербайджанскому центру по штатам Среднего Запада США, расположенному в Чикаго, отмечается, что этот геноцид, совершенный против гражданского населения, женщин, детей и стариков, является пятном на всем человечестве. Такая страшная бойня не совершалась ни в мирное, ни в военное время.
В письме Темми Дакворда отмечается, что Азербайджанский центр по штатам Среднего Запада США информирует местных жителей о культуре, наследии, обычаях и традициях Азербайджана, а также исторических несправедливостях, совершенных против этой страны.
Оба законодателя отметили, что будут находиться вместе с Азербайджанской общиной в день памяти Ходжалинского геноцида.
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