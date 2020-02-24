Ходжалинский геноцид - преступление против человечности.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии "Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев подчеркнул, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупирована одна пятая азербайджанской территории, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, более 20 тысяч соотечественников погибли в ходе военных операций.