https://news.day.az/politics/1205739.html Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности
Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности
Ходжалинский геноцид - преступление против человечности.
Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии "Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гаджиев подчеркнул, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупирована одна пятая азербайджанской территории, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, более 20 тысяч соотечественников погибли в ходе военных операций.
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