https://news.day.az/politics/1206320.html Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати - ФОТО
25 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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