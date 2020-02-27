https://news.day.az/politics/1206826.html Арзу Уршан: При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане - ВИДЕО
Арзу Уршан: При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане - ВИДЕО
В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - известный российский и азербайджанский режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России и член гильдии кинорежиссеров Азербайджана Арзу Уршан, передает Day.Az.
Представляем полную видеоверсию этого выпуска:
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