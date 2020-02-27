В связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида 40 членов Палаты представителей парламента Индонезии, в том числе и руководители нескольких фракций, подписали заявление, осуждающее его.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении сообщается, что гражданское население азербайджанского города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подверглось нападению подразделений ВС Армении, в результате геноцида были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков, сотни людей были тяжело ранены 1275 были взяты в плен.

В документе также отмечается, что подписавшие заявление парламентарии с чувством глубокой скорби чтят память невинных жертв Ходжалинского геноцида, совершенного 28 лет назад ВС Армении в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, выражают свои соболезнования семьям погибших, разделяют горечь родных и близких жертв Ходжалинской трагедии.

В документе выражена солидарность азербайджанскому народу. Во имя предотвращения таких преступлений против человечества в будущем, было подчеркнуто, что важно чтить память невинных граждан, убитых в Ходжалы.

Парламентарии призвали международное сообщество, государства и правительства, правозащитников, религиозные общины и другие соответствующие международные институты жестко осудить нарушения прав человека, жестокость, зверство и другие преступления, совершенные ВС Армении во время Ходжалинского геноцида, а также дать должную правовую оценку трагедии.

Члены Палаты представителей парламента Индонезии выступили с инициативой ежегодно поминать жертв Ходжалинского геноцида.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.