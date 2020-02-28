Вручение в Ватикане одной из высших папских наград Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой считаю признанием победы азербайджанского мультикультурализма.

Об этом сказал Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Иванович Савельев, передает Day.Az.

Депутат Государственной Думы РФ отметил, что большого креста папского рыцарского ордена удостаиваются только главы государств или высокопоставленные государственные деятели: "В ходе аудиенции Папа Франциск недаром отметил, что Азербайджан является образцом истинной толерантности, потому что государство давно экспортирует в мир ценности мультикультурализма. В стране созданы все условия для мирного сосуществования и полноценного развития многочисленных этносов, конфессий и культур, а глобальный проект "Адрес толерантности - Азербайджан", который реализует Фонд Гейдара Алиева, направлен на восстановление и ремонт храмов и религиозных памятников".

По словам Д. Савельева, это касается не только исламских святынь: "В 2007 году в рамках проекта проведены работы по реставрации православной церкви в Баку, в 2009 году Фонд финансировал восстановление витражей Страсбургского Кафедрального собора, а в 2013 году, к 1025-летию крещения Руси, на площади перед храмом Святого Владимира в Астрахани за счёт средств Фонда был установлен памятник князю Владимиру".

По словам российского депутата, мультикультурализм, опирающийся на гуманизм и общечеловеческие ценности, - историческое богатство Азербайджана: "Тот факт, что католическая церковь, вручая Мехрибан Алиевой одну из высших наград, признала торжество толерантности в мусульманской республике, в очередной раз свидетельствует о том, что бережное восприятие духовных ценностей разных культур, взаимопонимание и терпимость людей всегда будут единственно верным путём расширения сфер согласия и доверия между народами".