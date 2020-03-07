Аббас Джума - "А за тобою Арарат...", или Симоньян с Пашиняном?

В последнее время достаточно заметной на ведущих российских и армянских площадках становится фигура некоего политического эксперта-международника Аббаса Джумы, который позиционируется как российский и сирийский эксперт, а в реальности служит, защищает и отстаивает интересы исключительно Армении и мировой армянской этнокорпорации в целом, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Если внимательнее понаблюдать за этим "российско-сирийским" экспертом с мусульманским именем, которому он как-то не очень соответствует, то вырисовывается любопытная картина.

Для начала важно понимать, кто создал проект "Аббас Джума" на российском информационном поле? Конечно же, один из лидеров армянской диаспоры России, армянская националистка, которая получила под свое управление ведущие государственные информационные структуры России. Сегодня Симоньян полностью властвует в медиахолдинге МИА "Россия сегодня", куда также входит агентство Sputnik, кстати, отметившееся недавно очередной провокацией на российско-турецком направлении, и еще официально она же руководит телеканалом RT. Согласно источникам, Симоньян укрепляет пул армянских и проармянских экспертов в своих структурах, некоторых запускает в эфиры, некоторых держит в "скрытом резерве". Все они получают деньги из российского бюджета, так пусть и работают на интересы России, а не соседнего государства!

Армянские политтехнологи создают армянских экспертов и с мусульманскими именами, чтобы те, вещая и работая под мусульманскими именами, выглядели более убедительно, воспринимались как "свои" и имели более удобные позиции для транслирования и продвижения армянских интересов в странах Ближнего Востока, в Турции и других странах.

На российских площадках, в том числе на российском телевидении, тот же Аббас Джума, который позиционируется как "сириец", тоже выглядит более убедительно, когда рассказывает о событиях в Сирии, что называется, "из первых уст"... Но ругает при этом Аббас Джума почему-то только Турцию, выставляя именно эту страну виновником всех процессов, извращает факты и формирует смыслы, отвечающие интересам отнюдь не России, а Армении.

То есть, "армянские уши", как не скрывай, а все же пробиваются, у того же Аббаса Джумы, который ну никак не может скрыть свою любовь к Армении. А в последнее время, после посещения Еревана и селфи с Пашиняном разразился восторженными комментариями в сети, воспевающими красоты Армении и армянскую "чудо-нацию".

Более того, Аббас Джума при чутком руководстве со стороны Симоньян и вовсе превратился в личного лоббиста и политического имидж-мейкера Никола Пашиняна. Sputnik Армения, который вообще-то является российским агентством, буквально взрывался бравурными заголовками: "Пашинян интересен и умен, а армяне Сирии - герои - Аббас Джума". Армянские ресурсы тоже наперебой цитировали "российского" журналиста: "А за тобою Арарат...": Аббас Джума рассказал о поездке в Армению и встрече с Пашиняном". Аналогичные заголовки не опубликовали только самые ленивые СМИ Армении.

Также показательным штрихом является и то, как СМИ Армении и проармянские СМИ России, включая "Регнум", "Спутник", спасали имидж Пашиняна после его провала на Мюнхенской конференции. В работу включилось все армянское лобби России во главе с Симоньян, чтобы перевернуть в информационном пространстве все с ног на голову, и выставить дилетантизм и безграмотность Пашиняна "триумфом", приписав ему победу, которую на самом деле со значительным перевесом одержал его оппонент - Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Пашинян был куда взвешеннее Алиева" - Аббас Джума" - материал с таким заголовком тоже активно проработали все армянские площадки России - от симоньяновского "Спутник"-а до Худавердяновского "Яндекс"-а, включая проармянский "Регнум" и состоящего на постоянной зарплате у армян эксперта Станислава Тарасова. Последнего разбуди среди ночи, и он запоет армянский гимн вместо российского...

Интересно, сколько таких Аббасов Джума еще создаст Маргарита Симоньян в России во славу Армении?