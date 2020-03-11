https://news.day.az/politics/1210898.html Избран председатель Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
Избран председатель Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
Сегодня состоялось первое заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана нового созыва, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председателем комиссии был избран Эльдар Ибрагимов.
В состав комиссии вошли Нурлан Гасанов, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мадар Мусаев и Низами Сафаров.
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