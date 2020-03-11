Избран председатель Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

Сегодня состоялось первое заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана нового созыва, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председателем комиссии был избран Эльдар Ибрагимов.

В состав комиссии вошли Нурлан Гасанов, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Насиб Махамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Саттар Мехбалыев, Мадар Мусаев и Низами Сафаров.