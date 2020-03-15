Азербайджано-туркменские отношения находятся на стадии активного развития

Отношения Азербайджана и Туркменистана идут по нарастающей, о чем можно судить по расширению договорно-правовой базы между нашими странами.

Об этом сказал Day.Az доктор экономических наук, депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев.

Наш собеседник напомнил, что в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Ашгабад полтора года назад было подписано более 20 документов. В Баку во время визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова стороны подписали более 20 документов. То есть договорно-правовая база между нашими странами расширилась практически вдвое.

"Между нашими странами существует соглашение по проекту "Ляпис Лазули". Этот транспортный коридор начинается в Афганистане, проходит через территорию Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции и выходит на Европу. Из подписанных на этой неделе в Баку документов хотел бы обратить внимание на меморандумы о взаимопонимании относительно совместной прокладки фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря, о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий, о взаимном поощрении инвестиций. Если же говорить о политическом взаимодействии, то основные его пункты отражены в Совместной декларации глав государств, подписанной президентами", - отметил Руфат Гулиев.

В целом, повестка сотрудничества Азербайджана и Туркменистана широка, считает парламентарий. Обе страны обладают исключительным транзитным потенциалом, в связи с чем транспортно-логистическая составляющая занимает значительное место в двустороннем взаимодействии. Две страны также полностью самодостаточны в плане энергетики, обладают природными ресурсами. Имеются большие возможности для сотрудничества в сфере экспорта газа, развития нефтехимической отрасли. Товарооборот между нашими странами вырос на 40 процентов.

"Не секрет, что еще несколько лет назад наши отношения с Ашгабадом были, скажем так, несколько охлажденными. Были некоторые проблемы, связанные с вопросом статуса Каспия. И только благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева продолжавшиеся 22 года переговоры по каспийской конвенции были наконец завершены. На сегодня можно констатировать, что азербайджано-туркменские отношения находятся на стадии активного развития", - резюмировал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева