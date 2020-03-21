В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении состава рабочих групп для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

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