https://news.day.az/politics/1214807.html В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом - СПИСОК
В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом - СПИСОК
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении состава рабочих групп для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
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