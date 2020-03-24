Фонд Гейдара Алиева оказал помощь учреждениям, находящимся под его опекой, и перевел средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Фонд Гейдара Алиева перевел 500 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в качестве содействия мерам, принимаемым государством по предотвращению широкого распространения коронавируса в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наряду с этим, Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в области борьбы с коронавирусом ряду учреждений, находящихся под его постоянной опекой. Так, по поручению Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фондом была оказана помощь детским домам, яслям и школам-интернатам в Баку и регионах, Учреждению социальных услуг для лиц пенсионного возраста, Детскому психоневрологическому центру, а также учреждениям психоневрологической социальной помощи в Баку и регионах, в виде дезинфицирующих средств, масок и других средств защиты в рамках мер борьбы с коронавирусом. Отмеченные выше объекты были продезинфицированы, кроме того, была оказана необходимая организационная поддержка для применения в них текущих правил Оперативного штаба при Кабинете министров и режима социальной изоляции.

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