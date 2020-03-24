Симоньян с Кеосаяном только на одном фильме украли 46 миллионов

Алексей Навальный выпустил вторую часть расследования о семье главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Речь в нем идет о фильме 2018 года "Крымский мост. Сделано с любовью", снятом Кеосаяном по сценарию Симоньян. Многомиллионная картина с треском провалилась в прокате, получила массу негативных отзывов и минимальный рейтинг.

Однако клан Симоньян-Кеосаянов внакладе не остался: как выяснилось, члены семьи в общей сложности заработали на проекте 46 миллионов рублей. Это почти половина от 100 млн рублей, которые, как выяснила ранее Русская служба ВВС, на съемки "Крымского моста" выделил Фонд кино, причем в обход традиционных конкурсных процедур, пишет издание Newsru.

За свой первый сценарий, изобилующий "идеологически правильными" репликами и несмешными шутками, Симоньян, по данным ФБК, получила от студии "8 рядов", которая формально принадлежит брату Кеосаяна Давиду, 9 миллионов рублей. Для сравнения: сценарист отечественных кинохитов "Легенда N17" и "Движение вверх" Николай Куликов рассказывал в интервью, что просит за свои сценарии до 6 млн.

Кеосаян за "Крымский мост" получил 14 миллионов рублей, а его дочь Александра, которую он сделал своей помощницей на проекте - более 4 млн за пару месяцев съемок. Генеральному продюсеру фильма Давиду Кеосаяну отошло 8 миллионов рублей, а его ассистентам - сыну Эдмонду и его жене - более 10 миллионов рублей на двоих.

Весь актерский состав "Крымского моста" из 14 человек, в том числе бывшая жена Кеосаяна Алена Хмельницкая и его племянница Лаура Кеосаян, в сумме получили 10 миллионов рублей. Официальный представитель исполнительницы главной роли Екатерины Шпицы Мария Проконичева рассказала "Открытым медиа", что актеры по договору не могут давать комментарии об условиях съемок и размере гонорара, так как за это предусмотрены большие штрафы. Проконичева уточнила, что это в порядке вещей. Сама Шпица сказала, что ознакомится с расследованием Навального, но не будет его комментировать. Лаура и Давид Кеосаяны от комментариев отказались.

Актер Сергей Никоненко подтвердил изданию точность данных о гонорарах за участие в фильме. По его словам, он согласился поучаствовать в съемках за половину своей обычной ставки, в итоге ему заплатили около 800 тысяч рублей. "Моя ставка - 200 000 за смену, но меня уговорили на 100 000. Восемь съемочных дней, вот так и получилось. Ну, плюс озвучание", - рассказал актер.

ФБК также обнаружил, что выделенного Фондом кино бюджета семейному подряду не хватило, поэтому они запросили дополнительную поддержку у "секретного спонсора". По документам студия "8 рядов" получила на свой счет "грант на развитие культуры" в размере 54 миллионов рублей от Фонда развития кинематографии, образования и культуры. Эта структура зарегистрирована в "панельке в Митино" и имеет только одного работника. За все время своего существования, с 2013 года, фонд "не получал и не тратил ни копейки денег на кино или что-либо еще, связанное с культурой", но в 2017-м получил на счет 54 млн и перевел их студии Кеосаяна.

Скандальная пропагандистка далеко не впервые успешно "прихватизирует" серьезные государственные проекты в России: одним RT она давно не ограничивается. Вместе с мужем, плохоньким режиссером Тиграном Кеосаяном Симоньян "распилила" уже сотни миллионов рублей - начиная с провальных проектов, и заканчивая своими "книгами", которые оказываются плагиатом почти на 100%.

Проникать так глубоко Симоньян и ее подельникам удается в первую очередь благодаря покровителям и маске "российского патриота". Удивительным образом некоторые российские СМИ рисуют картину происходящего в РФ так, что создается абсолютная иллюзия того, что больше всех за судьбу России переживают симоньяны, кеосаяны, миграняны и прочие.

Они прикидываются большими русскими, чем сами русские. И пожалуй, они действительно переживают за Россию - но исключительно потому, что их интересует лишь одно: как долго эта саранча сможет и дальше паразитировать на огромной стране, выжимая все ресурсы, разбазаривая государственные деньги и набивая ими свои карманы.



Э. Ибрагимов