Запад разрабатывал биологическое оружие в лабораториях в Армении?

Пандемия, связанная с распространением COVİD-19, имеет не случайный характер, а является биологическим оружием сильных мира сего.

Накануне президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью "России 24" прямо заявил, что пандемия коронавируса является "репетицией биологической войны". По его словам, ситуация с коронавирусом также является проверкой готовности всего человечества к подобным вызовам, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Между тем, опасный вирус больше всего ударил по таким странам, как Китай и Иран, которые находятся с США не в лучших отношениях.

Если в КНР за счет неимоверных мер смогли остановить развитие катастрофы, то в Иране ситуация остается ужасающей. Мало того, многих шокировало, что самое большое количество представителей властей заразились именно в Иране.

В частности, вирус был выявлен у замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также инфицированы новым коронавирусом.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

Соответственно возникают подозрения о намеренной акции биологической войны против Ирана. Причем, для этого годами создавалась цепочка инфраструктуры от логистики до спецмедучреждений вблизи у границ Ирана. Здесь в первую очередь речь идет об Армении, на территории которой находятся несколько тайных и открытых биолабораторий, официальное предназначение которых заключается в защите населения и животных от массовых пандемий.

В 2016 году три лаборатории открылись в Ереване, Гюмри и Иджеване при содействии Пентагона.

Известно, что девять биолабораторий были созданы в Армении в 2008 году при участии Пентагона. Они работают по американской оборонной "Биологической программе совместного участия" (CBEP) не только в Армении, но и по всему миру, в частности, на постсоветском пространстве - на Украине, в Грузии.

Выбор американцами этих стран наталкивает на размышления, что выбор не случаен и направлен против России, и о том, насколько Армения может считаться нам союзником по ЕАЭС, если она оказалась в одном ряду с Украиной и Грузией. Однако, в случае с Арменией, которая не имеет прямой границы с Россией, целью американских военных ученых является еще и Иран.

В 2013 году стратегический исследовательский центр RAND в отчете "Вперед к интегрированной военной биоразведке: оценка и возможности" раскрыл задачи CBEP. Это сбор данных для Центра здравоохранения армии США (AFHSC) с задачей проведения исследований для оценки эпидемиологической ситуации с особо опасными патогенами.

Однако их цели вызывают большие сомнения. Особенно о несоответствии первоначальных целей стало известно после заявления в 2018 году бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Он тогда отметил, что в одной из грузинских лабораторий, финансируемой военным ведомством США, проводятся испытания препаратов на людях, приведших в конечном итоге к смерти 73 людей. По некоторым данным, такие же исследования на людях проводятся и в лабораториях Армении.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ".

В Москве полагают, что армянские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

За месяц до того, как мир узнал о коронавирусе, в ноябре прошлого года, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев написал колонку с перечислением основных угроз безопасности России. Один из пунктов был посвящен политике создания биологических лабораторий США на их территории: "Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, где проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие".

Вместе с тем, в России на официальном уровне пока довольствуются общими предложениями. Так, в декабре 2018 года министр иностранных дел России С.В. Лавров в одном из своих интервью сообщил, что с Арменией ведутся переговоры по подготовке документа, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в этих биолабораториях.

10-11 ноября 2019 года С.В. Лавров посетил Ереван, как предполагалось, для подписания меморандума, закрепляющего неприсутствие иностранных военных в биолабораториях, финансируемых США, а также допуск к таковым объектам российских специалистов. Тем не менее, подписание документа так и не состоялось, и по-прежнему откладывается по причине дополнительного межведомственного согласования.

Эксперты утверждают, что в американских лабораториях Армении работают со штаммами и коллекциями, которые остались со времен Советского Союза, что дает повод говорить о болезни, нацеленной на определенные этнические группы.

"Фактически этническое оружие уже создано. По крайней мере, птичий грипп четко бьет по монголоидам, атипичная пневмония - по европейцам, вирус, допустим, Эбола, Марбург - по африканцам. Вспышки различных эпидемий с тех пор, как эти лаборатории появились на границах Российской Федерации, в десятки раз превышают тот период, когда их не было. Поэтому говорить, что люди там просто так сидят, не приходится", - сделал вывод военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

По данным опубликованной на сайте Wikileaks диппочты посольства США в Ереване, в лабораториях Армении, как и в других, проводят исследования патогенов, которые Агентство по уменьшению угрозы при Министерстве обороны уже давно изучает в качестве биооружия: сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская чума свиней и туляремия. Американцы имеют доступ ко всей базе данных в Армении и вывозят образцы особо опасных патогенов в Центр Лугара. Именно с деятельностью американских лабораторий в Армении связывают вспышку африканской чумы несколько лет назад в северных районах Ирана.

Помимо прочего, американцы занимаются постоянной подготовкой кадров по ведению биовойны . 8 ноября 2019 г на сайте Посольства США появилась информация, что с 31 октября по 1 ноября DTRA провело для армянских специалистов курс по международному совместному расследованию биотерроризма.

Самое интересное, что Вашингтон не ограничивает свое присутствие только лабораториями. Отношения строятся с различными государственными ведомствами, встроенными в общую систему безопасности страны. Одним из таких является Институт молекулярной биологии (ИМБ) Национальной академии наук Республики Армения. Ученые данного института выполняют исследования при поддержке национальных и международных грантов, которые выделяются Вышеградским фондом (ЕС), Госдепартаментом США, Международным научно-техническим центром (во главе с ЕС и США) и Североатлантическим альянсом.

С 2012 года в Армении также стали фиксировать вспышки мутировавших вирусов, и некоторые из них распространились по всему Закавказью. Так, на сайте организации, активно сотрудничающей с правительством Армении компанией Black & Veatch, в 2012 году была опубликована информация, что сразу после установки в трех лабораториях Минздрава оборудования по диагностике инфекционных заболеваний в Армении зафиксировали вспышку сибирской язвы.

Эта же компания поставила в Республику Армения целый ряд стратегически важных оборудований по системе контроля патогенных активов (PACS), обеспечивающих учет биологических материалов в лабораториях. Это свидетельствует о том, что Пентагон получил контроль над эпидемиологической ситуацией в стране посредством передачи информации через установленную систему базы данных.

В условиях активного распространении пандемии на сегодняшний день в Армении зафиксировано 249 заразившихся, что превращает ее в лидера по заболеваемости на Кавказе. Значительная часть заболевших это те, кто посещал Иран, или же был в контакте с носителями вируса, приехавшими из Ирана. Учитывая непростую ситуацию с развитием событий в Иране, вышеперечисленные факты говорят о том, что территория Армении с большой вероятностью и является тем плацдармом, посредством которого сильные мира сего развернули биологическую войну против Тегерана. Однако, закон бумеранга никто не отменял и высокий коэффициент заболевших в Армении является именно результатом той двуличной политики, которую проводит Ереван в отношении соседей.