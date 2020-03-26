https://news.day.az/politics/1216198.html Депутаты Милли Меджлиса пройдут медосмотр
Депутаты Милли Меджлиса пройдут медосмотр
Перед очередным пленарным заседанием весенней сессии Милли Меджлиса депутаты пройдут медицинский осмотр.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, депутаты пройдут медицинский осмотр в связи с угрозой коронавируса.
Отметим, очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 30 марта.
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