Депутаты Милли Меджлиса пройдут медосмотр

Перед очередным пленарным заседанием весенней сессии Милли Меджлиса депутаты пройдут медицинский осмотр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, депутаты пройдут медицинский осмотр в связи с угрозой коронавируса.

Отметим, очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 30 марта.